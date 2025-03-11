В ОП на старті переговорів з США заявили про готовність до "відкритої та конструктивної" розмови

В Офісі Президента на старті переговорів з США у Джидді заявили про готовність до "відкритої та конструктивної розмови", пише УНН.

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"В Саудівській Аравії розпочалась зустріч української та американської делегації. Україна готова до відкритої та конструктивної розмови з партнерами", - прокоментували в Офісі Президента початок зустрічі.

"Почалася зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії. Починаємо роботу", - зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Доповнення

У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.