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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В ОП на старті переговорів з США заявили про готовність до "відкритої та конструктивної" розмови

Київ • УНН

 • 11879 перегляди

В Саудівській Аравії стартувала зустріч української та американської делегацій. Україна заявила про готовність до відкритого та конструктивного діалогу з партнерами.

В ОП на старті переговорів з США заявили про готовність до "відкритої та конструктивної" розмови

В Офісі Президента на старті переговорів з США у Джидді заявили про готовність до "відкритої та конструктивної розмови", пише УНН.

Деталі

"В Саудівській Аравії розпочалась зустріч української та американської делегації. Україна готова до відкритої та конструктивної розмови з партнерами", - прокоментували в Офісі Президента початок зустрічі.

"Почалася зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії. Починаємо роботу", - зазначив керівник ОП Андрій Єрмак.

Доповнення

У Джидді розпочалася зустріч делегацій України та США на високому рівні. Сторони обговорюють шлях до миру та двосторонні відносини між країнами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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