В ОП на старте переговоров с США заявили о готовности к "открытому и конструктивному" разговору
Киев • УНН
В Саудовской Аравии стартовала встреча украинской и американской делегаций. Украина заявила о готовности к открытому и конструктивному диалогу с партнерами.
В Офисе Президента на старте переговоров с США в Джидде заявили о готовности к "открытому и конструктивному разговору", пишет УНН.
Детали
"В Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегации. Украина готова к открытому и конструктивному разговору с партнерами", - прокомментировали в Офисе Президента начало встречи.
"Началась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Начинаем работу", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.
Дополнение
В Джидде началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.