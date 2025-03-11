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В ОП на старте переговоров с США заявили о готовности к "открытому и конструктивному" разговору

Киев • УНН

 • 11879 просмотра

В Саудовской Аравии стартовала встреча украинской и американской делегаций. Украина заявила о готовности к открытому и конструктивному диалогу с партнерами.

В ОП на старте переговоров с США заявили о готовности к "открытому и конструктивному" разговору

В Офисе Президента на старте переговоров с США в Джидде заявили о готовности к "открытому и конструктивному разговору", пишет УНН.

Детали

"В Саудовской Аравии началась встреча украинской и американской делегации. Украина готова к открытому и конструктивному разговору с партнерами", - прокомментировали в Офисе Президента начало встречи.

"Началась встреча делегаций Украины и США в Саудовской Аравии. Начинаем работу", - отметил руководитель ОП Андрей Ермак.

Дополнение

В Джидде началась встреча делегаций Украины и США на высоком уровне. Стороны обсуждают путь к миру и двусторонние отношения между странами.

Юлия Шрамко

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