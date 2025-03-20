Ніколи не казав, що готовий обговорювати нейтралітет України – Зеленський
Київ • УНН
Президент України заявив, що ніколи не говорив про готовність до переговорів щодо нейтралітету. За його словами, це був ультиматум росіян, а не пропозиція миру.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що ніколи не казав, що готовий обговорювати нейтралітет України. Про це він сказав під час спільної пресконференції з прем'єром Норвегії, передає УНН.
Журналіст норвезького ЗМІ ствердно сказав, що Зеленський нібито у березні 2022 року сказав, що він буде обговорювати нейтралітет, що означає відмова від членства в НАТО.
На уточнююче запитання, чи він досі готовий обговорювати нейтралітет України, Зеленський відповів: "Я ніколи не казав, що я готовий обговорювати нейтралітет України. Ніколи не звучало…Це росіяни ставили це питання. Коли вони прийшли до нас з ультиматумом, то перший ультиматум, який був, – зменшення української армії, нейтралітет, тобто безблоковість в принципі. Вони хотіли, щоб ми визнали окуповані території російськими…"
Зеленський наголосив, що це ультиматум, а не пропозиція щодо закінчення війни.
Доповнення
Bloomberg повідомляв, що російський диктатор володимир путін непланує йти на компроміс щодо вимог про землю, миротворців і нейтралітет України під час будь-яких мирних переговорів.