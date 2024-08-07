Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  53477 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  80331 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

  •  79869 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  105195 просмотра
москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  48593 просмотра
публикации
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  105195 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  117712 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  160451 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  169889 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  157975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

Каждая жизнь важна: на Ривненщине чрезвычайники спасли аиста, который провалился в колодец

  •  23261 просмотра
6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

6 августа: День благодарности работникам сельского хозяйства, Международный день " Врачи мира за мир»

  •  103487 просмотра
Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

Яблочный Спас: традиции и запреты, и что положить в корзину

5 августа 2024, 14:01  •  101121 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

Меган Маркл и принц Гарри объявили о социальной инициативе поддержки жертв онлайн-буллинга

5 августа 2024, 12:12  •  109166 просмотра
Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

Сериал The Last of Us получил первый тизер второго сезона

5 августа 2024, 12:00  •  105032 просмотра
Актуальное
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Киев  •  УНН

6 августа 2024, 21:26  •  10926 просмотра

Read in English

Военное правительство Нигера разорвало дипотношения с Украиной, обвинив ее в поддержке 'террористических группировок'. Это произошло после подобного шага Мали и прибытия российских военных инструкторов в Нигер.

Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP. Свое решение новое военное правительство Нигера объяснил тем, что Киев якобы поддерживает "террористические группировки". Какие именно не уточняется, передает УНН

Детали

Двумя днями ранее переходное правительство Мали объявило о разрыве дипотношений с Украиной в связи с "подрывными" заявлениями представителей украинского военного руководства и посла страны в Сенегале.

Речь идет, в частности, о высказываниях официального представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который признал причастность Украины к нападению туарегов на вагнеровцев и правительственные войска в Тинзауатени.

В марте 2024 года новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате госпереворота, объявило о расторжении соглашения о военном сотрудничестве с США.

В апреле в страну прибыла сотня российских военных инструкторов, которые заняли базу США в Нигере.

Туреччина прагне отримати уранові активи Нігеру після Росії21 июля 2024, 02:41 • 104644 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
senegalСенегал
maliМали
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины
  •  79197 просмотра

"Индекс Биг Мака" или "Индекс борща"? Эксперт объяснил, отражают ли "индексы" реальное состояние экономики Украины

Эксклюзив
За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат
  •  101686 просмотра

За невыполнение решения суда об открытии уголовного производства следователей ГБР можно привлечь к ответственности - адвокат

Эксклюзив
Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт
  •  97027 просмотра

Украина должна выполнить рекомендации МВФ относительно открытого конкурса на должность главы ФГВФЛ, от этого будет зависеть финпомощь - эксперт

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия
  •  84838 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище: на каком этапе работы по обустройству и из какого материала будут изготавливаться надгробия

Эксклюзив
Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп
  •  79639 просмотра

Руководство должно отстранить Зиму с должностей директора юрдепартамента НБУ и главы админсовета ФГВФЛ на время расследования уголовного дела - экс-нардеп

Эксклюзив
Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник
  •  99400 просмотра

Следствие должно установить, было ли затягивание с продажей яхты медведчука служебной халатностью руководительницы АРМА Думы - правозащитник

Эксклюзив
F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт
5 августа 2024, 14:15  •  113684 просмотра

F-16 заставят россиян быть осмотрительными в применении тактического оружия, терроризирующего прифронтовые зоны КАБами - эксперт

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей
5 августа 2024, 13:19  •  107555 просмотра

Убийство Ирины Фарион: суд оставил подозреваемого под стражей

Эксклюзив
F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт
5 августа 2024, 13:15  •  106437 просмотра

F-16 могли помочь отразить самую массированную дроновую атаку рф в этом году - военный эксперт

Эксклюзив
Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС
5 августа 2024, 10:59  •  91686 просмотра

Суд обязал ГБР открыть уголовное дело против должностных лиц ГНС

Популярные

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  48593 просмотра
Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  105195 просмотра
В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

В июле Биржа Благотворительности "ДоброДій" предоставила помощи почти на миллион гривен

  •  79869 просмотра
В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

В Украине пока нет никаких инициатив по снижению призывного возраста ниже 25 лет

  •  80331 просмотра
россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

россияне продолжают строить оборонительные сооружения вокруг Керченского моста

  •  53477 просмотра

Публикации

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

Лишь около трети украинцев верят, что НАБУ ведет борьбу с коррупцией - опрос

  •  105195 просмотра
Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

Бизнес и кредиты: как выгодное решение может превратиться в бремя для предпринимателей

  •  117712 просмотра
Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

Собственное дело: почему украинские женщины стали чаще регистрироваться ФЛП, какие направления деятельности выбирают, как помогает местная власть

5 августа 2024, 13:58  •  160451 просмотра
НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

НАБУ заказало очередную судебную экспертизу у "своих"

5 августа 2024, 10:16  •  169889 просмотра
Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте

Лукашенко будет разговаривать только с тем, кто может нанести ему удар: белорусские добровольцы о сопротивлении диктатуре и ситуации на фронте
Эксклюзив

5 августа 2024, 09:29  •  157975 просмотра

Война

В Сумах слышны взрывы, объявлена угроза баллистических ударов

В Сумах слышны взрывы, объявлена угроза баллистических ударов

  •  8540 просмотра
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

  •  11096 просмотра
С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

  •  12302 просмотра
Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

  •  23187 просмотра
"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

  •  26697 просмотра

политика

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

  •  5264 просмотра
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

  •  11096 просмотра
Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

  •  16364 просмотра
москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  48584 просмотра
Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

  •  35109 просмотра

Война

В Сумах слышны взрывы, объявлена угроза баллистических ударов

В Сумах слышны взрывы, объявлена угроза баллистических ударов

  •  8540 просмотра
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

  •  11096 просмотра
С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

С начала этих суток произошло 107 боевых столкновений - Генштаб

  •  12302 просмотра
Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

Россия осуществила 45 обстрелов Сумской области за сутки

  •  23187 просмотра
"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

"Прорыв границы рф": губернатор курской области заявил о напряженной ситуации на границе, экстренные службы перевели на усиленный режим

  •  26697 просмотра

политика

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

  •  5264 просмотра
Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

  •  11096 просмотра
Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

Канада эвакуирует дипломатов из Израиля из-за угрозы иранской атаки

  •  16364 просмотра
москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

москва всячески пытается отвлечь внимание россиян от ситуации в курской области - ЦПИ

  •  48584 просмотра
Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

Украинское госпредприятие работало с фирмой, совладелец которой является гражданином рф и одобряет агрессию - СМИ

  •  35109 просмотра

Новости Бизнеса

Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  106205 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  110478 просмотра
МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

МХП уплатила 3,7 млрд грн налогов в I полугодии 2024 года

30 июля 2024, 08:31  •  124332 просмотра

Экономика

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

Нобелевский лауреат Мухаммад Юнус возглавит временное правительство Бангладеш

  •  5264 просмотра
БЭБ проводит обыски у поставщиков продуктов для Минобороны

БЭБ проводит обыски у поставщиков продуктов для Минобороны

  •  11208 просмотра
Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер

Одесская область в этом году порадует томатами, арбузами и первым хлопчатником - Кипер

  •  20754 просмотра
Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налогов: детали

Минфин продолжил диалог с бизнесом по повышению налогов: детали

  •  29728 просмотра
Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

Как получить грант до миллиона гривен на развитие бизнеса: сериал для ветеранов на Дія.Освіта

  •  20284 просмотра

Киев

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

Ночная атака на Киевщину: выбиты окна в домах, АЗС и одном ТЦ

  •  23602 просмотра
"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

"Желтый" уровень опасности: в Киеве и области предупредили о грозе

  •  25078 просмотра
В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

В КГГА показали, как ремонтируют тоннель метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская"

  •  22273 просмотра
Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

Поручено приостановить все ремонтно-демонтажные работы на Бессарабском рынке - КГВА

  •  24044 просмотра
Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

Столкновение трамваев в Киеве: в "Киевпастрансе" причиной аварии назвали некорректные действия водителя, на Глубочицкой запускают автобусные маршруты

  •  25117 просмотра