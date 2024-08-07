Нигер разорвал дипломатические отношения с Украиной

Нигер объявил о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на AFP. Свое решение новое военное правительство Нигера объяснил тем, что Киев якобы поддерживает "террористические группировки". Какие именно не уточняется, передает УНН.

Детали

Двумя днями ранее переходное правительство Мали объявило о разрыве дипотношений с Украиной в связи с "подрывными" заявлениями представителей украинского военного руководства и посла страны в Сенегале.

Речь идет, в частности, о высказываниях официального представителя украинской военной разведки Андрея Юсова, который признал причастность Украины к нападению туарегов на вагнеровцев и правительственные войска в Тинзауатени.

В марте 2024 года новое правительство Нигера, пришедшее к власти в результате госпереворота, объявило о расторжении соглашения о военном сотрудничестве с США.

В апреле в страну прибыла сотня российских военных инструкторов, которые заняли базу США в Нигере.

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