Нидерланды готовы приобрести системы Patriot для Украины от других стран - Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов заявил о возможности приобретения системы Patriot у стран, которые их имеют в значительном количестве, но не готовы непосредственно передать Украине. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отметил, что многие страны имеют значительные запасы противовоздушных систем, которые нужно отправить Украине.

Мы знаем, что многие страны сидят на "больших кучах" систем Patriot, возможно, не желая доставлять их напрямую.

Мы можем купить их у них, мы можем доставить их в Украину. У нас есть деньги. Это очень важно - заявил Марк Рютте.

Также Рютте высказался о необходимости доставки ракет "земля-воздух" в Украину для остановки войны с рф.

Напомним

Ранее Нидерланды пообещали выделить Украине значительную военную помощь в объеме 4 миллиардов евро в течение двух следующих лет.

Нидерланды выделили более 4 миллиардов евро на помощь Украине до 2026 года