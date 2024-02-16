"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф

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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы

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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  220862 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  237510 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  205641 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  202097 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  213325 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  248006 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  249033 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  232054 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф

Президент Зеленский подчеркнул в своей речи, что неспровоцированная агрессия россии отражает злую часть человеческой души, которая ничему не научилась из истории и борется за господство, презирая жизнь.

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"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф

Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине

Российские обстрелы повредили объект транспортной и портовой инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области.

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Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине

SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну

SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.

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SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну

На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам

22-летний украинец был задержан на границе при попытке выехать из страны по поддельному итальянскому паспорту.

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На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам

Дело о завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн: одному из подозреваемых избрана мера пресечения

ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 9 млн грн бывшему заместителю директора государственного предприятия по делу о хищении нефтепродуктов на сумму 967 млн грн.

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"Сливал" россиянам данные для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ задержала агента фсб

СБУ задержала агента фсб, который во время вторжения собирал разведданные для российских войск, чтобы помочь им прорвать оборону Киева в феврале-марте 2022 года.

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"Сливал" россиянам данные для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ задержала агента фсб

Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

За сутки российская армия 14 раз обстреляла Донецкую область, в частности, попав бомбами в Авдеевку.

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Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами

Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

россияне применили фосфор в Авдеевке Донецкой области. Ситуация в Авдеевке критическая, враг продолжает давление.

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Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин

Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.

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Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек

Пожилой мужчина в селе Ромашково получил ранения в результате российского обстрела, россияне попали в его дом сегодня утром.

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россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек