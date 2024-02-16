"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф
Президент Зеленский подчеркнул в своей речи, что неспровоцированная агрессия россии отражает злую часть человеческой души, которая ничему не научилась из истории и борется за господство, презирая жизнь.
Враг обстрелами повредил объект транспортной и портовой инфраструктуры в Очакове на Николаевщине
Российские обстрелы повредили объект транспортной и портовой инфраструктуры в городе Очаков Николаевской области.
SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.
На границе задержали мужчину, который выдал из себя итальянца и пытался выехать из Украины по поддельным документам
22-летний украинец был задержан на границе при попытке выехать из страны по поддельному итальянскому паспорту.
Дело о завладении нефтепродуктами на почти 1 млрд грн: одному из подозреваемых избрана мера пресечения
ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога более 9 млн грн бывшему заместителю директора государственного предприятия по делу о хищении нефтепродуктов на сумму 967 млн грн.
"Сливал" россиянам данные для прорыва обороны Киева в 2022 году: СБУ задержала агента фсб
СБУ задержала агента фсб, который во время вторжения собирал разведданные для российских войск, чтобы помочь им прорвать оборону Киева в феврале-марте 2022 года.
Армия рф за сутки 14 раз обстреляла Донецкую область: по Авдеевке несколько раз ударила авиабомбами
За сутки российская армия 14 раз обстреляла Донецкую область, в частности, попав бомбами в Авдеевку.
Враг применил фосфор в Авдеевке - пресс-офицер 3-й ОШБр Бородин
россияне применили фосфор в Авдеевке Донецкой области. Ситуация в Авдеевке критическая, враг продолжает давление.
Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях
Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.
россияне утром обстреляли поселок на Херсонщине: пострадал пожилой человек
Пожилой мужчина в селе Ромашково получил ранения в результате российского обстрела, россияне попали в его дом сегодня утром.