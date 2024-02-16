"Ничему не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать": Зеленский высказался об агрессии рф

Неспровоцированная российская агрессия - это отражение злой части человеческой души, которая ничего не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю открытия в Швеции выставки "Перекресток: 1000 лет совместной истории Швеции и Украины", пишет УНН.

Президент подчеркнул, что "Украина никогда не хотела войны, которая продолжается сейчас и которая кажется анахронически неуместной в XXI веке, напоминая XIX или даже XVII века".

Неспровоцированная и преступная российская агрессия - это отражение злой части человеческой души, которая борется за господство, презирает жизнь и которая ничего не научилась из истории, хотя любит об истории вспоминать - сказал Зеленский.

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Он отметил, что украинскому и шведскому народам уже приходилось защищаться от такого зла.

"Европа научилась строить мир. И мы должны сохранить этот опыт - архитектуру сотрудничества в Европе и в Атлантическом пространстве, которая работает ради нашей общей безопасности. Мы должны укрепить наши союзы и альянсы, чтобы они были реально способны защищать жизнь и в современную эпоху, и в будущем. Чтобы XXI век все же отличался от XIX или ХVII - отличался именно миром. Надежным миром. Длительным миром. Миром, который не разрушит ни один реваншист", - подчеркнул Зеленский.

Мы должны приучить россию уважать других. Мы должны заставить ее искать путь к миру. И это возможно - сказал Зеленский.

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