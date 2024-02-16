"Нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати": Зеленський висловився про агресію рф
Київ • УНН
Президент Зеленський підкреслив у своїй промові, що неспровокована агресія росії відображає злу частину людської душі, яка нічому не навчилася з історії і бореться за панування, зневажаючи життя.
Неспровокована російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати, заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди відкриття у Швеції виставки "Перехрестя: 1000 років спільної історії Швеції та України", пише УНН.
Президент наголосив, що "Україна ніколи не хотіла війни, яка триває зараз і яка здається анахронічно недоречною у ХХІ столітті, нагадуючи ХІХ або навіть XVII століття".
Неспровокована та злочинна російська агресія - це відображення злої частини людської душі, яка бореться за панування, зневажає життя і яка нічого не навчилася з історії, хоча полюбляє про історію згадувати
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Він зауважив, що українському та шведському народам вже доводилося захищатися від такого зла.
"Європа навчилася будувати мир. І ми маємо зберегти цей досвід - архітектуру співпраці у Європі та в Атлантичному просторі, яка працює заради нашої спільної безпеки. Ми маємо зміцнити наші союзи та альянси, щоб вони були реально здатними захищати життя і в сучасну епоху, і в майбутньому. Щоб XXI століття все ж таки відрізнялося від ХІХ чи ХVII – відрізнялося саме миром. Надійним миром. Тривалим миром. Миром, який не зруйнує жоден реваншист", - підкреслив Зеленський.
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