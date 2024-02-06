Буде багато перемовин, кожен день розпланований: Зеленський про міжнародну активність України в лютому

Президент Володимир Зеленський Провів нараду щодо міжнародної активності для України в лютому, передає УНН.

"Провів нараду щодо міжнародної активності для нашої держави в лютому – увесь місяць розплановано. Дуже детально. Фактично – кожен день. Буде багато перемовин, зустрічей, нових домовленостей для України, для зміцнення наших воїнів", - повідомив Зеленський під час відеозвернення.

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Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо нових угод про безпекові гарантії для України і зазначив, що наразі триває робота з кількома країнами.