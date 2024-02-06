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Можуть бути доволі амбітні: Зеленський заявив, що Україна працює із кількома країнами щодо безпекових угод

Можуть бути доволі амбітні: Зеленський заявив, що Україна працює із кількома країнами щодо безпекових угод

Київ • УНН

 • 27670 перегляди

Президент Зеленський провів нараду щодо нових угод про гарантії безпеки для України і заявив, що його країна працює з кількома країнами над розробкою амбітних угод, які забезпечать довгострокову підтримку проти російської агресії.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо нових угод про безпекові гарантії для України і зазначив, що наразі триває робота з кількома країнами, передає УНН.

"Провів сьогодні також нараду щодо нових угод про безпекові гарантії для України – працюємо зараз із кількома країнами. Доволі амбітні можуть бути угоди, хороший зміст. І я вдячний дипломатичним командам, які залучені. Ми повинні вже найближчими місяцями показати такий результат у розбудові архітектури безпекових угод, який дасть потрібні позитивні сигнали на увесь цей рік – сигнали дієвої підтримки України, тривалої підтримки. Сигнали чіткої довіри наших партнерів до здатності України захищатись і захиститися від російської агресії. Світ готовий дієво допомагати лише тим, чия сила очевидна", - повідомив Зеленський.

Україна провела третій раунд переговорів із Нідерландами щодо двосторонньої угоди про безпекові гарантії05.02.24, 21:44 • 37715 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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