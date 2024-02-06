Могут быть довольно амбициозные: Зеленский заявил, что Украина работает с несколькими странами по соглашениям по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и отметил, что сейчас идет работа с несколькими странами, передает УНН.

"Провел сегодня также совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины - работаем сейчас с несколькими странами. Довольно амбициозные могут быть соглашения, хорошее содержание. И я благодарен дипломатическим командам, которые вовлечены. Мы должны уже в ближайшие месяцы показать такой результат в развитии архитектуры соглашений по безопасности, который даст нужные позитивные сигналы на весь этот год - сигналы действенной поддержки Украины, длительной поддержки. Сигналы четкого доверия наших партнеров к способности Украины защищаться и защититься от российской агрессии. Мир готов действенно помогать только тем, чья сила очевидна", - сообщил Зеленский.

Украина провела третий раунд переговоров с Нидерландами по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности