Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Президент Владимир Зеленский провел совещание по международной активности для Украины в феврале, передает УНН.

"Провел совещание по международной активности для нашего государства в феврале - весь месяц распланирован. Очень подробно. Фактически - каждый день. Будет много переговоров, встреч, новых договоренностей для Украины, для укрепления наших воинов", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и отметил, что сейчас продолжается работа с несколькими странами.