Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале
Киев • УНН
Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.
Президент Владимир Зеленский провел совещание по международной активности для Украины в феврале, передает УНН.
"Провел совещание по международной активности для нашего государства в феврале - весь месяц распланирован. Очень подробно. Фактически - каждый день. Будет много переговоров, встреч, новых договоренностей для Украины, для укрепления наших воинов", - сообщил Зеленский во время видеообращения.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и отметил, что сейчас продолжается работа с несколькими странами.
Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале
Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.
Замечания заняли девять страниц: Лубинец раскритиковал новый законопроект о мобилизации
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека раскритиковал правительственный законопроект о мобилизации, заявив, что он содержит противоречивые положения и не соответствует Конституции.
В Харькове оставили подозрительный рюкзак в парке: полиция показала кадры проверки с помощью робота
Полиция Харькова использовала робота-сапера, оснащенного рентгеновским сканером, для проверки подозрительного рюкзака в парке и обнаружила, что он не содержал взрывчатки.
Зеленский и гендиректор МАГАТЭ обсудили риски оккупации Запорожской АЭС накануне визита Гросси на эту станцию
Зеленский отметил Генеральному директору МАГАТЭ, что единственным способом предотвратить ядерный инцидент на Запорожской АЭС является ее полная демилитаризация и деоккупация Украиной.
Могут быть довольно амбициозные: Зеленский заявил, что Украина работает с несколькими странами по соглашениям по безопасности
Президент Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и заявил, что его страна работает с несколькими странами над разработкой амбициозных соглашений, которые обеспечат долгосрочную поддержку против российской агрессии.
Создание Сил беспилотных систем: Зеленский объяснил, какие задачи стоят перед армией, Минобороны и правительством
Президент Зеленский объявил о создании нового вида Вооруженных сил Украины под названием "Силы беспилотных систем" для координации и совершенствования использования беспилотников для защиты от российского вторжения.
Прокуратура начала расследование дроновой атаки по Марганцу, где были травмированы два человека
Генеральная прокуратура начала уголовное расследование по факту атаки российского беспилотника на Марганец Никопольского района, в результате которой были ранены два человека, повреждены жилые дома и автомобиль.
На Черниговщине из-за поднятия уровня воды в реке разрушена часть дороги - Чаус
Из-за поднятия уровня воды в реке Муравля разрушена часть дороги возле села Семаки Черниговского района, обустраивается временный объезд.
Зеленский поручил создать в ВСУ отдельный род сил для беспилотников
Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, в Украине предлагается создать отдельный род войск под названием "Силы беспилотных систем" для управления беспилотными летательными аппаратами.
После исторического турнира теннисистка Ястремская вернулась в Одессу: Кипер рассказал о встрече с "гордостью" страны
Председатель Одесской областной государственной администрации встретился с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, чтобы обсудить развитие тенниса в регионе после того, как она дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии.