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Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 18:14  •  15914 просмотра

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Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по международной активности для Украины в феврале, передает УНН.

"Провел совещание по международной активности для нашего государства в феврале - весь месяц распланирован. Очень подробно. Фактически - каждый день. Будет много переговоров, встреч, новых договоренностей для Украины, для укрепления наших воинов", - сообщил Зеленский во время видеообращения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по новым соглашениям о гарантиях безопасности для Украины и отметил, что сейчас продолжается работа с несколькими странами.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Буде багато перемовин, кожен день розпланований: Зеленський про міжнародну активність України в лютому
There will be many talks, every day is planned: Zelensky on Ukraine's international activity in February
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Будет много переговоров, каждый день распланирован: Зеленский о международной активности Украины в феврале

Президент Зеленский провел совещание по международной деятельности Украины на февраль, которая будет включать ежедневные переговоры и встречи с целью укрепления соглашений по безопасности и поддержки украинских солдат.

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