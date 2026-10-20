Ни в энергетике, ни в теплоснабжении — в правительстве отреагировали на фейки о введении "чрезвычайного положения"
Киев • УНН
Кабмин не вводил чрезвычайного положения в энергетике или других сферах. Министры будут координировать восстановление критической инфраструктуры после атак рф.
Кабинет министров Украины не вводил чрезвычайного положения ни в энергетике, ни в теплоснабжении, ни в какой-либо другой сфере. Сообщения об этом, распространяемые анонимными телеграм-каналами, не соответствуют действительности, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
На самом деле правительство назначило руководителей работ по ликвидации последствий российских атак на критическую инфраструктуру. Теперь за ликвидацию последствий в энергетике, тепло- и водоснабжении и связи отвечают конкретные министры. В дальнейшем их совместную работу будет координировать общий штаб
Как сообщили в правительстве, это организационное решение: оно определяет, кто отвечает за восстановление и как согласовываются действия. Никаких новых ограничений для людей оно не вводит.
Под ударом рф оказалась энергетика в 7 областях - где есть отключения20.10.26, 10:54 • 4720 просмотров