Ні в енергетиці, ні в теплопостачанні - в уряді відреагували на фейки про запровадження "надзвичайного стану"

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Кабінет міністрів України не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері. Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в уряді, це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.

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