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Ні в енергетиці, ні в теплопостачанні - в уряді відреагували на фейки про запровадження "надзвичайного стану"

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Кабмін не вводив надзвичайного стану в енергетиці чи інших сферах. Міністри координуватимуть відновлення критичної інфраструктури після атак рф.

Ні в енергетиці, ні в теплопостачанні - в уряді відреагували на фейки про запровадження "надзвичайного стану"
Фото: Depositphotos

Кабінет міністрів України не вводив надзвичайного стану ні в енергетиці, ні в теплопостачанні, ні в жодній іншій сфері. Повідомлення про це, які поширюють анонімні телеграм-канали, не відповідають дійсності, передає УНН із посиланням на пресслужбу уряду.

Насправді уряд призначив керівників робіт із ліквідації наслідків російських атак на критичну інфраструктуру. Тепер за ліквідацію наслідків у енергетиці, тепло- і водопостачанні та зв'язку відповідають конкретні міністри. Надалі їхню спільну роботу координуватиме спільний штаб 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили в уряді, це організаційне рішення: воно визначає, хто відповідає за відновлення і як узгоджуються дії. Жодних нових обмежень для людей воно не запроваджує.

Під ударом рф опинилася енергетика у 7 областях - де є відключення20.10.26, 10:54 • 4662 перегляди

Антоніна Туманова

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