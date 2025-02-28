Незаконное получение компенсаций: суд заочно арестовал экс-нардепа Нестеренко
Киев • УНН
ВАКС заочно арестовал экс-нардепа Вадима Нестеренко, который находится в международном розыске. Его подозревают в незаконном получении компенсации за аренду жилья, несмотря на наличие собственной квартиры в Киеве.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-нардепу Вадиму Нестеренко, которого подозревают в незаконном получении более 700 тыс. грн. компенсации за наем жилья в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
Детали
Как стало известно УНН от собственных источников речь об экс-нардепе Вадиме Нестеренко, который с октября 2024 года находится в международном розыске.
28 февраля 2025 года по результатам рассмотрения ходатайства детектива НАБУ, согласованного прокурором САП, следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей народному депутату VIII созыва, подозреваемому в незаконном получении компенсаций за наем жилья,
В САП отмечают, что после задержания подозреваемого и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения.
В рамках досудебного расследования установлено, что в течение 2014-2018 годов нардеп получил компенсации за аренду жилья и проживание в гостиничном номере за счет бюджетных средств. При этом выяснилось, что с 2007 года в частной собственности депутата находилась квартира в г. Киеве, что лишало его прав на такие компенсации. О наличии этой недвижимости в собственности он не сообщил соответствующие подразделения Верховной Рады Украины,
Как следствие, был нанесен ущерб на сумму более 700 тыс. грн.
Дополнение
Высший антикоррупционный суд признал бывшего нардепа Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Суд освободил его от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.