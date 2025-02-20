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15 березня, 19:03 • 121483 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117048 перегляди

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Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок екснардепу Барвіненку

Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок екснардепу Барвіненку

Київ • УНН

 • 37042 перегляди

ВАКС визнав Віталія Барвіненка винним у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за житло в Києві. Екснардепа засудили до 3 років умовно та зобов'язали сплатити 2,5 млн грн на потреби ЗСУ.

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього нардепа Віталія Барвіненка винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього нардепа Віталія Барвіненка. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.

Відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зауважимо, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі

- йдеться в повідомленні.

Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн.

Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік

- зазначається в повідомленні. 
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До набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 003 000 грн, які внесені за згадану особу як застава.

Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру13.06.24, 18:10 • 15267 переглядiв

Доповнення

У 2024 році екснардепу, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, повідомлено про підозру у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винайм житла у Києві. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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