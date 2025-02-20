Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок екснардепу Барвіненку

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього нардепа Віталія Барвіненка винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього нардепа Віталія Барвіненка. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.

Відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зауважимо, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі