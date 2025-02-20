Незаконне одержання компенсації за житло: суд оголосив вирок екснардепу Барвіненку
Київ • УНН
ВАКС визнав Віталія Барвіненка винним у незаконному отриманні 613 тис. грн компенсації за житло в Києві. Екснардепа засудили до 3 років умовно та зобов'язали сплатити 2,5 млн грн на потреби ЗСУ.
Вищий антикорупційний суд визнав колишнього нардепа Віталія Барвіненка винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.
Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про колишнього нардепа Віталія Барвіненка. ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та народним депутатом України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду в одній із районних рад.
Відповідно до угоди колишнього нардепа визнано винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Зауважимо, що завдані внаслідок неправомірних дій екснардепа збитки відшкодовано в повному обсязі
Вироком суду особі призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади 1 рік та штрафом у розмірі 17 тис. грн.
Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік
До набрання вироком законної сили колишній нардеп зобов’язується перерахувати 1,5 млн грн на підтримку Збройних Сил України (проєкт UNITED24). Крім того, на потреби ЗСУ буде перераховано 1 003 000 грн, які внесені за згадану особу як застава.
Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру13.06.24, 18:10 • 15267 переглядiв
Доповнення
У 2024 році екснардепу, який наразі обіймає керівну посаду в одній з районних рад, повідомлено про підозру у незаконному отриманні 613 тисяч гривень компенсації за винайм житла у Києві.