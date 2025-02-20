Незаконное получение компенсации за жилье: суд огласил приговор экс-нардепу Барвиненко
Киев • УНН
ВАКС признал Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации за жилье в Киеве. Экс-нардепа приговорили к 3 годам условно и обязали уплатить 2,5 млн грн на нужды ВСУ.
Высший антикоррупционный суд признал бывшего нардепа Виталия Барвиненко виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице. Суд освободил его от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год.
Об этом УНН сообщает с ссылкой на САП.
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о бывшем нардепе Виталии Барвиненко. ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и народным депутатом Украины VIII созыва, который сейчас занимает руководящую должность в одном из районных советов.
В соответствии с соглашением бывший нардеп признан виновным в незаконном получении 613 тыс. гривен компенсации за наем жилья в столице, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Заметим, что нанесенный в результате неправомерных действий экс-нардепа ущерб возмещен в полном объеме
Приговором суда лицу назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти 1 год и штрафом в размере 17 тыс. грн.
Вместе с тем на основании ст. 75 УК Украины суд освободил указанное лицо от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью 1 год
До вступления приговора в законную силу бывший нардеп обязуется перечислить 1,5 млн грн на поддержку Вооруженных Сил Украины (проект UNITED24). Кроме того, на нужды ВСУ будет перечислено 1 003 000 грн, которые внесены за упомянутое лицо в качестве залога.
Незаконно получил компенсацию за жилье: экс-нардепу Корнацкому сообщили о подозрении13.06.24, 18:10 • 15226 просмотров
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В 2024 году экс-нардепу, который сейчас занимает руководящую должностьв одном из районных советов, сообщено о подозрении в незаконном получении 613 тысяч гривен компенсации за наем жилья в Киеве.