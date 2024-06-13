Киев • УНН
Бывшему народному депутату Аркадию Корнацкому сообщено о подозрении в незаконном получении более 900 000 гривен компенсации за аренду гостиничного номера в Киеве, несмотря на то, что он является владельцем квартиры в столице.
Бывшему нардепу Аркадию Корнацкому сообщено о подозрении в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за аренду гостиничного номера в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.
13 июня 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице народному депутату Украины VIII созыва,
Детали
Отмечается, что действия экс-депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
В САП сообщают, что в рамках досудебного расследования установлено, что лицо с 2014 - 2019 годы незаконно получило из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственных помещений в столице.
Скрыв факт наличия собственного жилья в Киеве, депутат за указанный период незаконно получил 914 тыс. грн. Следствие продолжается,
Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье13 февраля 2024, 11:26 • 23123 просмотра