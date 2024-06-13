Бывшему нардепу Аркадию Корнацкому сообщено о подозрении в незаконном получении более 900 тыс. грн компенсации за аренду гостиничного номера в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

13 июня 2024 года под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении в незаконном получении 914 тыс. гривен компенсации за аренду гостиничного номера в столице народному депутату Украины VIII созыва, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что действия экс-депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В САП сообщают, что в рамках досудебного расследования установлено, что лицо с 2014 - 2019 годы незаконно получило из бюджета Аппарата Верховной Рады Украины компенсацию за проживание в гостиничном номере, которую назначали народным депутатам, которые не имели собственных помещений в столице.

Скрыв факт наличия собственного жилья в Киеве, депутат за указанный период незаконно получил 914 тыс. грн. Следствие продолжается, - информирует САП.

Экс-нардепу заочно сообщено о подозрении из-за незаконного получения 613 тысяч гривен компенсации за жилье