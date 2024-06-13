Незаконно отримав компенсацію за житло: екснардепу Корнацькому повідомили про підозру
Київ • УНН
Колишньому народному депутату Аркадію Корнацькому повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 000 гривень компенсації за оренду готельного номеру в Києві, незважаючи на те, що він є власником квартири у столиці.
Колишньому нардепу Аркадію Корнацькому повідомлено про підозру у незаконному отриманні понад 900 тис. грн компенсації за оренду готельного номера у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
13 червня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру у незаконному отриманні 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці народному депутату України VIII скликання,
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Зазначається, що дії ексдепутата кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).
В САП повідомляють, що у межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.
Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 914 тис. грн. Слідство триває,
Екснардепу заочно повідомлено про підозру через незаконне одержання 613 тисяч гривень компенсації за житло13.02.24, 13:26 • 23270 переглядiв