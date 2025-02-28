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Незаконне одержання компенсацій: суд заочно арештував екснардепа Нестеренка

Київ • УНН

 • 46242 перегляди

ВАКС заочно арештував екснардепа Вадима Нестеренка, який перебуває в міжнародному розшуку. Його підозрюють в незаконному отриманні компенсації за оренду житла, попри наявність власної квартири в Києві.

Незаконне одержання компенсацій: суд заочно арештував екснардепа Нестеренка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Нестеренку, якого підозрюють у незаконному отриманні понад 700 тис. грн. компенсації за винайм житла у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

Деталі

Як стало відомо УНН від власних джерел мова про екснардепа Вадима Нестеренка, який з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку.

28 лютого 2025 року за результатом розгляду клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату VIII скликання, підозрюваному в незаконному одержанні компенсацій за винайм житла,

- йдеться в повідомленні.

В САП зазначають, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України,

- інформує САП.

Як наслідок, було завдано збитків на суму понад 700 тис. грн.

Доповнення

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього нардепа Віталія Барвіненка винуватим у незаконному отриманні 613 тис. гривень компенсації за винайм житла у столиці. Суд звільнив його від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаКримінал та НП
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