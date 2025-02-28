Незаконне одержання компенсацій: суд заочно арештував екснардепа Нестеренка

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екснардепу Вадиму Нестеренку, якого підозрюють у незаконному отриманні понад 700 тис. грн. компенсації за винайм житла у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.

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Як стало відомо УНН від власних джерел мова про екснардепа Вадима Нестеренка, який з жовтня 2024 року перебуває в міжнародному розшуку.

В САП зазначають, що після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

У межах досудового розслідування встановлено, що впродовж 2014–2018 років нардеп отримав компенсації за оренду житла та проживання в готельному номері за рахунок бюджетних коштів. При цьому з’ясувалося, що з 2007 року у приватній власності депутата перебувала квартира в м. Києві, що позбавляло його прав на такі компенсації. Про наявність цієї нерухомості у власності він не повідомив відповідні підрозділи Верховної Ради України,