Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера вечером сообщил кабинету по безопасности, что военный кабинет, созданный 11 октября для управления кампаниями против ХАМАС и "Хезболлы", был официально распущен, сообщили The Times of Israel в офиса премьер-министра, пишет УНН.

Детали

Создание военного кабинета, как указано, было основным требованием председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца для присоединения к коалиции.

Ганц, один из трех членов кабинета, как отмечается, вышел из коалиции на прошлой неделе, взяв с собой Гади Айзенката, одного из трех наблюдателей от военного кабинета.

Теперь, когда правительства единства больше нет, военный кабинет, который возник в рамках этого соглашения, больше не является актуальным, пояснил представитель офиса премьер-министра.

Роспуск, как указано, был ожидаемым, поскольку крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир лоббировал включение в переговоры.

Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант, как сообщается, проведут небольшие специальные консультации с другими соответствующими чиновниками для принятия ключевых решений по войне, одновременно добиваясь окончательного одобрения со стороны более широкого кабинета по безопасности.

По данным Ynet, Бен Гвир также не будет участвовать в этих консультациях.

Израиль продолжает наступление на Рафах, в то время как дипломатические усилия пока дают сбой