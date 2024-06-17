Военный кабинет, созданный для управления кампаниями против ХАМАС и Хезболлы, был официально распущен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после распада правительства единства.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вчера вечером сообщил кабинету по безопасности, что военный кабинет, созданный 11 октября для управления кампаниями против ХАМАС и "Хезболлы", был официально распущен, сообщили The Times of Israel в офиса премьер-министра, пишет УНН.
Детали
Создание военного кабинета, как указано, было основным требованием председателя партии "Национальное единство" Бенни Ганца для присоединения к коалиции.
Ганц, один из трех членов кабинета, как отмечается, вышел из коалиции на прошлой неделе, взяв с собой Гади Айзенката, одного из трех наблюдателей от военного кабинета.
Теперь, когда правительства единства больше нет, военный кабинет, который возник в рамках этого соглашения, больше не является актуальным, пояснил представитель офиса премьер-министра.
Роспуск, как указано, был ожидаемым, поскольку крайне правый министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир лоббировал включение в переговоры.
Нетаньяху и министр обороны страны Йоав Галант, как сообщается, проведут небольшие специальные консультации с другими соответствующими чиновниками для принятия ключевых решений по войне, одновременно добиваясь окончательного одобрения со стороны более широкого кабинета по безопасности.
По данным Ynet, Бен Гвир также не будет участвовать в этих консультациях.
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