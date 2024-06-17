Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу розпускає воєнний кабінет
Київ • УНН
Військовий кабінет, створений для управління кампаніями проти ХАМАС і Хезболли, був офіційно розпущений прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу учора ввечері повідомив кабінету з безпеки, що воєнний кабінет, створений 11 жовтня для управління кампаніями проти ХАМАС та "Хезболли", був офіційно розпущений, повідомили The Times of Israel у офісу прем'єр-міністра, пише УНН.
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Створення воєнного кабінету, як вказано, було основною вимогою голови партії "Національна єдність" Бенні Ганца для приєднання до коаліції.
Ганц, один із трьох членів кабінету, як зазначається, вийшов з коаліції минулого тижня, взявши з собою Гаді Айзенката, одного з трьох спостерігачів від воєнного кабінету.
Тепер, коли уряду єдності більше немає, воєнний кабінет, який виник у межах цієї угоди, більше не є актуальним, пояснив представник офісу прем'єр-міністра.
Розпуск, як вказано, був очікуваний, оскільки крайній правий міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір лобіював включення до переговорів.
Нетаньягу та міністр оборони країни Йоав Галант, як повідомляється, проведуть невеликі спеціальні консультації з іншими відповідними чиновниками для ухвалення ключових рішень щодо війни, одночасно домагаючись остаточного схвалення з боку ширшого кабінету з безпеки.
За даними Ynet, Бен Гвір також не братиме участі у цих консультаціях.
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