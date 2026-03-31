Нетаньяху объявил о создании новых альянсов против угрозы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна создает "новые альянсы с важными странами региона" против общей иранской угрозы. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Политик не уточнил, какие государства имеет в виду, лишь отметил, что надеется, что "вскоре я смогу рассказать вам больше об этих важных пактах", при этом "рано или поздно" иранский режим падет.

Называя 10 основных достижений, которые были достигнуты в войне, Нетаньяху выделил создание "зон безопасности" в Газе, Сирии и Ливане, которые патрулируются Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

(Ранее) мы устранили непосредственную угрозу приобретения Ираном ядерного оружия и многих баллистических ракет. А в нынешней войне мы достигли дополнительного успеха, уничтожив промышленный потенциал режима для производства этих орудий разрушения - указал глава израильского правительства.

Он добавил, что Хезболла, которая в течение последнего месяца обстреливает север Израиля ракетами и снарядами, больше не представляет "стратегической угрозы" для страны.

После монтажа в видео Нетаньяху обращается к прессе и оппозиции, спрашивая: "Что с вами случилось?" Он требует, чтобы они "подняли моральный дух нашей стороны, а не врага".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным расширить "зону безопасности" на юге соседнего Ливана. Он пообещал кардинально изменить ситуацию с безопасностью в регионе.

