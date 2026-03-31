Нетаньяху объявил о создании новых альянсов против угрозы Ирана

Эксклюзив
16:58 • 9250 просмотра
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
31 марта, 14:32 • 17983 просмотра
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
Эксклюзив
31 марта, 12:52 • 20283 просмотра
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
31 марта, 12:21 • 23147 просмотра
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
31 марта, 11:48 • 22067 просмотра
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всего
Эксклюзив
30 марта, 17:17 • 37688 просмотра
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
30 марта, 15:29 • 129470 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
Эксклюзив
30 марта, 13:48 • 62937 просмотра
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Эксклюзив
30 марта, 12:43 • 62740 просмотра
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
30 марта, 10:47 • 61870 просмотра
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
1.3м/с
82%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кайя Каллас
Ван И (политик)
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Великобритания
Реклама
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Dassault Rafale

Нетаньяху объявил о создании новых альянсов против угрозы Ирана

Киев • УНН

 • 390 просмотра

Израиль формирует пакты со странами региона и уничтожает промышленный потенциал Ирана. По словам Нетаньяху, Хезболла больше не является стратегической угрозой благодаря действиям ЦАХАЛ.

Нетаньяху объявил о создании новых альянсов против угрозы Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна создает "новые альянсы с важными странами региона" против общей иранской угрозы. Об этом сообщает The Times of Israel, информирует УНН.

Детали

Политик не уточнил, какие государства имеет в виду, лишь отметил, что надеется, что "вскоре я смогу рассказать вам больше об этих важных пактах", при этом "рано или поздно" иранский режим падет.

Называя 10 основных достижений, которые были достигнуты в войне, Нетаньяху выделил создание "зон безопасности" в Газе, Сирии и Ливане, которые патрулируются Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

(Ранее) мы устранили непосредственную угрозу приобретения Ираном ядерного оружия и многих баллистических ракет. А в нынешней войне мы достигли дополнительного успеха, уничтожив промышленный потенциал режима для производства этих орудий разрушения

- указал глава израильского правительства.

Он добавил, что Хезболла, которая в течение последнего месяца обстреливает север Израиля ракетами и снарядами, больше не представляет "стратегической угрозы" для страны.

После монтажа в видео Нетаньяху обращается к прессе и оппозиции, спрашивая: "Что с вами случилось?" Он требует, чтобы они "подняли моральный дух нашей стороны, а не врага".

Напомним

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил военным расширить "зону безопасности" на юге соседнего Ливана. Он пообещал кардинально изменить ситуацию с безопасностью в регионе.

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан
Сирия
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Иран