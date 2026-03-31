Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях" между рф и Ираном - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается "усидеть на двух стульях", даже когда россия помогает Ирану. Об этом он заявил во время интервью Axios, передает УНН.

Подробности

Мне кажется, что Нетаньяху всегда стремится балансировать между россией и Украиной, даже когда россия помогает Ирану. Он премьер-министр своей страны, и ему решать, что делать - заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина сейчас испытывает большой дефицит средств противовоздушной обороны.

Но у нас есть то, чего нет в Израиле, и мы готовы к этому диалогу - добавил Президент Украины.

Напомним

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что лидеры на Ближнем Востоке не хотят длительной войны - вместо этого, россия этого хочет, ведь получает из этого выгоду.

Также Президент Украины предупредил лидеров стран Ближнего Востока об угрозе наземной операции из-за применения иранцами FPV-дронов, которые являются опытом россии, которым она поделилась с Ираном.