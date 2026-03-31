Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях" між рф та Іраном - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу намагається "всидіти на двох стільцях", навіть коли росія допомагає Ірану. Про це він заявив під час інтерв’ю Axios, передає УНН.

Мені здається, що Нетаньягу завжди прагне балансувати між росією та Україною, навіть коли росія допомагає Ірану. Він є прем'єр-міністром своєї країни, і йому вирішувати, що робити - заявив Зеленський.

Він додав, що Україна наразі відчуває великий дефіцит засобів протиповітряної оборони.

Але у нас є те, чого немає в Ізраїлі, і ми готові до цього діалогу - додав Президент України.

Володимир Зеленський висловив впевненість в тому, що лідери на Близькому Сході не хочуть тривалої війни - натомість, росія цього хоче, адже отримує з цього вигоду.

Також Президент України попередив лідерів країн Близького Сходу про загрозу наземної операції через застосування іранцями FPV-дронів, які є досвідом росії, яким вона поділилася з Іраном.