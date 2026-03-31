Нетаньягу оголосив про створення нових альянсів проти загрози Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна створює "нові альянси з важливими країнами регіону" проти спільної іранської загрози. Про це повідомляє The Times of Israel, інформує УНН.

Політик не уточнив, які держави має на увазі, лише зазначив, що сподівається, що "незабаром я зможу розповісти вам більше про ці важливі пакти", при цьому "рано чи пізно" іранський режим впаде.

Називаючи 10 основних досягнень, яких було досягнуто у війні, Нетаньягу виділив створення "зон безпеки" в Газі, Сирії та Лівані, які патрулюються Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

(Раніше) ми усунули безпосередню загрозу набуття Іраном ядерної зброї та багатьох балістичних ракет. А в нинішній війні ми досягли додаткового успіху, знищивши промисловий потенціал режиму для виробництва цих знарядь руйнування - вказав глава ізраїльського уряду.

Він додав, що Хезболла, яка протягом останнього місяця обстрілює північ Ізраїлю ракетами та снарядами, більше не становить "стратегічної загрози" для країни.

Після монтажу у відео Нетаньягу звертається до преси та опозиції, запитуючи: "Що з вами сталося?" Він вимагає, щоб вони "підняли моральний дух нашої сторони, а не ворога".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу доручив військовим розширити "зону безпеки" на півдні сусіднього Лівану. Він пообіцяв кардинально змінити безпекову ситуацію в регіоні.

