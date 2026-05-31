Несмотря на перемирие, Израиль расширяет наземную операцию в Ливане

Нетаньяху приказал расширить наземную операцию в Ливане, несмотря на перемирие. Армия захватила замок Бофорт и продвигается вглубь страны к реке Захрани.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал войскам продвинуться дальше вглубь Ливана в рамках борьбы с поддерживаемой Ираном группировкой "Хезболла". Об этом он заявил в воскресенье, несмотря на режим прекращения огня, объявленный более шести недель назад, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Боевые действия в Ливане стали самым масштабным последствием войны с Ираном. С начала марта более 1,2 миллиона ливанцев были вынуждены покинуть свои дома из-за израильских ударов и приказов об эвакуации после того, как "Хезболла" начала запускать ракеты и беспилотники по Израилю в поддержку своего союзника Ирана.

По данным правительства Ливана, с тех пор погибли более 3370 человек. Израиль сообщает о гибели 24 своих военнослужащих и четырех гражданских за тот же период. Десятки тысяч жителей севера Израиля также были эвакуированы из-за ракетных и дроновых атак "Хезболлы".

В ходе последнего наступления израильские войска захватили 900-летний замок Бофор и стратегическую высоту на юге Ливана, сообщили военные. Это произошло через день после одного из самых массированных обстрелов севера Израиля со стороны "Хезболлы" со времени апрельского перемирия, что привело к закрытию школ и введению ограничений.

Я поручил армии расширить наземную операцию в Ливане

- заявил Нетаньяху.

Ссылаясь на эскалацию насилия в Ливане, Франция призвала к проведению экстренного заседания Совета Безопасности ООН в понедельник, сообщило французское Министерство иностранных дел.

Израиль стремится расширить контроль над районами "Хезболлы"

Израильские войска и боевики "Хезболлы" продолжают обмениваться ударами после перемирия, заключенного в середине апреля. При этом "Хезболла" все чаще использует дешевые ударные дроны-камикадзе, которые легко собираются и трудно перехватываются системами ПВО. Они уже привели к гибели нескольких израильских военных на юге Ливана.

Израильская армия уже контролировала территорию до реки Литани, но теперь продвигается к реке Захрани, примерно на 10 километров севернее.

Нетаньяху заявил, что его цель — "углубить и расширить наш контроль над местами, которые находились под властью "Хезболлы"".

Оппонент Нетаньяху на предстоящих выборах Нафтали Беннет призвал к еще более жестким действиям в Ливане, включая удары по пригородам Бейрута.

В воскресенье израильские военные призвали к эвакуации жителей районов к югу от реки Захрани. По данным государственного информационного агентства Ливана, в результате ночных авиаударов по селу Дейр-эль-Захрани погибли восемь человек.

В течение воскресенья израильская армия нанесла более 40 ударов по южному Ливану, сообщили ливанские источники в службах безопасности и государственные СМИ.

Замок Бофорт обеспечивает стратегическое преимущество

В пятницу американские военные принимали в Вашингтоне представителей оборонных ведомств Израиля и Ливана для продвижения поддерживаемого США плана по достижению мира между двумя странами и разоружению поддерживаемой Ираном "Хезболлы". 15 мая стороны согласились продлить режим прекращения огня еще на 45 дней.

Захват замка Бофорт дал израильским войскам выгодную позицию для наблюдения за значительной частью южного Ливана и северного Израиля. Именно из этого района осуществлялись атаки на израильские жилые районы.

Это первый случай с мая 2000 года, когда Израиль снова контролирует этот объект после вывода своих войск из южного Ливана, где они находились в течение 18 лет.

В ходе операции погиб один израильский военный.

