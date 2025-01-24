Несанкционированные переводы военных: в Воздушных Силах напомнили куда обращаться в случае нарушений
Киев • УНН
Командование Воздушных Сил напомнило горячие линии для сообщений о несанкционированных переводах военнослужащих в другие рода войск. Определены специальности, по которым запрещен перевод.
Командование Воздушных Сил напомнило горячие линии для сообщений о несанкционированных переводах военнослужащих в другие рода войск. Определены специальности, с которых запрещен перевод, передает УНН.
Напоминаем, что в Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе и по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины. Если такие случаи имеют место, просьба сообщать. Будет соответствующее реагирование. Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, из которых запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ,
Горячие линии для военных Воздушных Сил:
В Командовании Воздушных Сил - тел. 0800500410-2-5, почта: [email protected]
В воздушных командованиях:
"Центр" - тел: 095 768 6398, почта: [email protected]
"Юг" - тел: 050 934 8119 почта: [email protected]
"Запад" - тел: 0 322 355 589, почта: [email protected]
"Восток" - тел: 0800500410-2-4, почта: [email protected]
Напомним
В ВС ВСУ создана специальная комиссия для изучения обстоятельств перевода военнослужащих в другие рода войск. Комиссия будет проверять перевод специалистов дефицитных специальностей, включая авиатехников и специалистов РЭБ.