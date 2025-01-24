Несанкционированные переводы военных: в Воздушных Силах напомнили куда обращаться в случае нарушений

Командование Воздушных Сил напомнило горячие линии для сообщений о несанкционированных переводах военнослужащих в другие рода войск. Определены специальности, с которых запрещен перевод, передает УНН.



Напоминаем, что в Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе и по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины. Если такие случаи имеют место, просьба сообщать. Будет соответствующее реагирование. Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, из которых запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ,