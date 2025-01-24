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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Несанкционированные переводы военных: в Воздушных Силах напомнили куда обращаться в случае нарушений

Несанкционированные переводы военных: в Воздушных Силах напомнили куда обращаться в случае нарушений

Киев  •  УНН

 • 9847 просмотра

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Командование Воздушных Сил напомнило горячие линии для сообщений о несанкционированных переводах военнослужащих в другие рода войск. Определены специальности, по которым запрещен перевод.

Командование Воздушных Сил напомнило горячие линии для сообщений о несанкционированных переводах военнослужащих в другие рода войск. Определены специальности, с которых запрещен перевод, передает УНН.

Напоминаем, что в Воздушных Силах работают горячие линии для обратной связи, в том числе и по недопущению случаев несанкционированных переводов военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины. Если такие случаи имеют место, просьба сообщать. Будет соответствующее реагирование. Сейчас определены высокотехнологичные военно-учетные специальности, из которых запрещен перевод военнослужащих Воздушных Сил в другие роды и виды ВСУ,

- подчеркнули в командовании.

Горячие линии для военных Воздушных Сил:

В Командовании Воздушных Сил - тел. 0800500410-2-5, почта: [email protected]

В воздушных командованиях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, почта: [email protected]

"Юг" - тел: 050 934 8119 почта: [email protected]

"Запад" - тел: 0 322 355 589, почта: [email protected]

"Восток" - тел: 0800500410-2-4, почта: [email protected]

Напомним

В ВС ВСУ создана специальная комиссия для изучения обстоятельств перевода военнослужащих в другие рода войск. Комиссия будет проверять перевод специалистов дефицитных специальностей, включая авиатехников и специалистов РЭБ.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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