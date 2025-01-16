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Створено комісію щодо вивчення обставин переведення військових Повітряних Сил в інші види військ

Створено комісію щодо вивчення обставин переведення військових Повітряних Сил в інші види військ

Київ • УНН

 • 26805 перегляди

У ПС ЗСУ створено спеціальну комісію для вивчення обставин переведення військовослужбовців в інші роди військ. Комісія перевірятиме переведення фахівців дефіцитних спеціальностей, включаючи авіатехніків та спеціалістів РЕБ.

У ПС ЗСУ вказують, що вже прийняті рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил, передає УНН.

Деталі

Пресслужба Повітряних Сил повідомила про створення спеціальної комісії, яка вивчає справи переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України. 

Підкреслюється, що Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

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Розгляд передусім стосується тих військовослужбовців, хто обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ;

також фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп; 

військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

Наголошується про прийняття рішень щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил.

Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення.

- ідеться у повідомленні. 

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ заперечив інформацію The Guardian про переведення військових ППО в піхоту. Перепризначення стосується лише військовослужбовців з рот охорони та тилових підрозділів, не зачіпаючи фахівців ППО.

Рада не змогла викликати Сирського щодо ситуації із переведенням військових Повітряних сил до піхоти14.01.25, 14:49 • 21255 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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