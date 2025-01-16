Створено комісію щодо вивчення обставин переведення військових Повітряних Сил в інші види військ

У ПС ЗСУ вказують, що вже прийняті рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил, передає УНН.

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Пресслужба Повітряних Сил повідомила про створення спеціальної комісії, яка вивчає справи переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України.

Підкреслюється, що Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.

Розгляд передусім стосується тих військовослужбовців, хто обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ;

також фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп;

військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.

Наголошується про прийняття рішень щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил.

Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення.