Створено комісію щодо вивчення обставин переведення військових Повітряних Сил в інші види військ
Київ • УНН
У ПС ЗСУ створено спеціальну комісію для вивчення обставин переведення військовослужбовців в інші роди військ. Комісія перевірятиме переведення фахівців дефіцитних спеціальностей, включаючи авіатехніків та спеціалістів РЕБ.
У ПС ЗСУ вказують, що вже прийняті рішення щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил, передає УНН.
Деталі
Пресслужба Повітряних Сил повідомила про створення спеціальної комісії, яка вивчає справи переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України.
Підкреслюється, що Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей, що може суттєво вплинути на боєздатність підрозділів Повітряних Сил.
Розгляд передусім стосується тих військовослужбовців, хто обслуговує технологічну авіаційну техніку, техніку зенітних ракетних, радіотехнічних військ;
також фахівців РЕБ та інших спеціальностей, укомплектованих мобільних вогневих груп;
військовослужбовців, які проходили навчання за кордоном на західні зразки озброєння.
Наголошується про прийняття рішень щодо недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей в інші роди та види Збройних Сил.
Наразі комісія Повітряних Сил перевіряє, чи мають місце порушення. Якщо такі випадки, будуть встановлені, прийматимуться рішення щодо їх виправлення.
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