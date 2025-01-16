Создана комиссия по изучению обстоятельств перевода военных Воздушных Сил в другие виды войск

В ВС ВСУ указывают, что уже приняты решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил, передает УНН.

Детали

Пресс-служба Воздушных Сил сообщила о создании специальной комиссии, которая изучает дела перевода военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины.

Подчеркивается, что Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных Сил.

Рассмотрение прежде всего касается тех военнослужащих, кто обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск;

также специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп;

военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения.

Отмечается о принятии решений по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил.

Сейчас комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению.