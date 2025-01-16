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Создана комиссия по изучению обстоятельств перевода военных Воздушных Сил в другие виды войск

Создана комиссия по изучению обстоятельств перевода военных Воздушных Сил в другие виды войск

Киев  •  УНН

 • 5936 просмотра

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В ВС ВСУ создана специальная комиссия для изучения обстоятельств перевода военнослужащих в другие рода войск. Комиссия будет проверять перевод специалистов дефицитных специальностей, включая авиатехников и специалистов РЭБ.

В ВС ВСУ указывают, что уже приняты решения по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил, передает УНН.

Детали

Пресс-служба Воздушных Сил сообщила о создании специальной комиссии, которая изучает дела перевода военнослужащих Воздушных Сил в другие рода и виды Вооруженных Сил Украины. 

Подчеркивается, что Комиссия работает с целью недопущения перевода военнослужащих дефицитных специальностей, что может существенно повлиять на боеспособность подразделений Воздушных Сил.

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Рассмотрение прежде всего касается тех военнослужащих, кто обслуживает технологическую авиационную технику, технику зенитных ракетных, радиотехнических войск;

также специалистов РЭБ и других специальностей, укомплектованных мобильных огневых групп; 

военнослужащих, которые проходили обучение за рубежом на западные образцы вооружения.

Отмечается о принятии решений по недопущению перевода военнослужащих дефицитных специальностей в другие рода и виды Вооруженных Сил.

Сейчас комиссия Воздушных Сил проверяет, имеют ли место нарушения. Если такие случаи будут установлены, будут приниматься решения по их исправлению.

- говорится в сообщении. 

Напомним,

Генштаб ВСУ опроверг информацию The Guardian о переводе военных ПВО в пехоту. Переназначение касается только военнослужащих из рот охраны и тыловых подразделений, не затрагивая специалистов ПВО.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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