Несанкціоновані переведення військових: у Повітряних силах нагадали куди звертатись у разі порушень

Командування Повітряних Сил нагадало гарячі лінії для повідомлень про несанкціоновані переведення військовослужбовців в інші роди військ. Визначено спеціальності, з яких заборонено переведення, передає УНН.



Нагадуємо, що в Повітряних Силах працюють гарячі лінії для зворотного зв’язку, зокрема і щодо недопущення випадків несанкціонованих переведень військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України. Якщо такі випадки мають місце, прохання повідомляти. Буде відповідне реагування. Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності, із яких заборонено переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ, – підкреслили в командуванні.

Гарячі лінії для військових Повітряних Сил:

В Командуванні Повітряних Сил – тел. 0800500410-2-5, пошта: [email protected]

В повітряних командуваннях:

"Центр" - тел: 095 768 6398, пошта: [email protected]

"Південь" - тел: 050 934 8119 пошта: [email protected]

"Захід" - тел: 0 322 355 589, пошта: [email protected]

"Схід" - тел: 0800500410-2-4, пошта: [email protected]

Нагадаємо

У ПС ЗСУ створено спеціальну комісію для вивчення обставин переведення військовослужбовців в інші роди військ. Комісія перевірятиме переведення фахівців дефіцитних спеціальностей, включаючи авіатехніків та спеціалістів РЕБ.