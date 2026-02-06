$43.140.03
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 1076 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 2852 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 6452 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 17524 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15470 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 18457 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 59559 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52829 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 41059 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
Непогода на границе Украины с Молдовой: оформление грузовиков приостановлено на 6 КПП

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Из-за гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств на украинско-молдавской границе. Это касается Одесской и Винницкой областей.

Непогода на границе Украины с Молдовой: оформление грузовиков приостановлено на 6 КПП

В пятницу, 6 февраля, из-за осложнения погодных условий и образования гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пределах Одесской и Винницкой областей, на украинско-молдавской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Подробности

Речь идет о следующих контрольно-пропускных пунктах:

  • «Паланка - Маяки - Удобное»;
    • «Тудора» (смежный украинский пункт пропуска «Староказачье»);
      • «Джурджулешты - Рени»;
        • «Мирное» (смежный украинский пункт пропуска «Табаки»);
          • «Вулканешты» (смежный украинский пункт пропуска «Виноградовка»);
            • «Отач» (смежный украинский пункт пропуска «Могилев-Подольский»).

              Напомним

              Ранее УНН сообщал, что из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно приостановлен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях.

              Также УНН сообщал, что на фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область.

              Евгений Устименко

