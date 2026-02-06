Непогода на границе Украины с Молдовой: оформление грузовиков приостановлено на 6 КПП
Киев • УНН
Из-за гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств на украинско-молдавской границе. Это касается Одесской и Винницкой областей.
В пятницу, 6 февраля, из-за осложнения погодных условий и образования гололеда временно приостановлено оформление грузовых транспортных средств в пределах Одесской и Винницкой областей, на украинско-молдавской границе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Подробности
Речь идет о следующих контрольно-пропускных пунктах:
- «Паланка - Маяки - Удобное»;
- «Тудора» (смежный украинский пункт пропуска «Староказачье»);
- «Джурджулешты - Рени»;
- «Мирное» (смежный украинский пункт пропуска «Табаки»);
- «Вулканешты» (смежный украинский пункт пропуска «Виноградовка»);
- «Отач» (смежный украинский пункт пропуска «Могилев-Подольский»).
Напомним
Ранее УНН сообщал, что из-за непогоды в Одесской и Черновицкой областях был временно приостановлен пропуск грузовиков в Молдову в двух областях.
Также УНН сообщал, что на фоне непогоды на границе Украины и Молдовы ограничения для грузовиков расширили на пункты пропуска в трех областях - к Одесской и Черновицкой добавилась Винницкая область.