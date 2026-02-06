Негода на кордоні України з Молдовою: оформлення вантажівок призупинене на 6 КПП
Київ • УНН
Через ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів на українсько-молдовському кордоні. Це стосується Одеської та Вінницької областей.
У п’ятницю, 6 лютого, через ускладнення погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у межах Одеської та Вінницької областей, на українсько-молдовському кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Деталі
Йдеться про наступні контрольно-пропускні пункти:
- «Паланка - Маяки - Удобне»;
- «Тудора» (суміжний український пункт пропуску «Старокозаче»);
- «Джурджулешти - Рені»;
- «Мирне» (суміжний український пункт пропуску «Табаки»);
- «Вулканешти» (суміжний український пункт пропуску «Виноградівка»);
- «Отач» (суміжний український пункт пропуску «Могилів-Подільський»).
