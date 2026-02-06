$43.140.03
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 438 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 1938 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
12:09 • 5902 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 17081 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 15280 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 18304 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 59264 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 52709 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40987 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузи
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Негода на кордоні України з Молдовою: оформлення вантажівок призупинене на 6 КПП

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Через ожеледицю тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів на українсько-молдовському кордоні. Це стосується Одеської та Вінницької областей.

Негода на кордоні України з Молдовою: оформлення вантажівок призупинене на 6 КПП

У п’ятницю, 6 лютого, через ускладнення погодних умов та утворенням ожеледиці тимчасово призупинено оформлення вантажних транспортних засобів у межах Одеської та Вінницької областей, на українсько-молдовському кордоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Йдеться про наступні контрольно-пропускні пункти:

  • «Паланка - Маяки - Удобне»;
    • «Тудора» (суміжний український пункт пропуску «Старокозаче»);
      • «Джурджулешти - Рені»;
        • «Мирне» (суміжний український пункт пропуску «Табаки»);
          • «Вулканешти» (суміжний український пункт пропуску «Виноградівка»);
            • «Отач» (суміжний український пункт пропуску «Могилів-Подільський»).

              Нагадаємо

              Раніше УНН повідомляв, що через негоду в Одеській та Чернівецькій областях було тимчасово припинено пропуск вантажівок до Молдови у двох областях.

              Також УНН повідомляв, що на тлі негоди на кордоні України на Молдови обмеження для вантажівок розширили на пункти пропуску у трьох областях - до Одеської та Чернівецької додалася Вінницька область.

              Євген Устименко

