Необходимо предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем России - Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко настаивает на том, что важно предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить восстановление работы ЗАЭС под контролем россии. Каждый акт агрессии против энергетических объектов не должен оставаться безнаказанным. Об этом сообщило Министерство энергетики, пишет УНН.

Детали

Министр напомнил, что на этой неделе исполнилось уже три года оккупации крупнейшей в Европе атомной станции – Запорожской АЭС. За это время Украина столкнулась с беспрецедентными вызовами в области ядерной и радиационной безопасности в истории.

Мы должны гарантировать, что прецедент захвата и незаконного удержания атомной станции никогда не повторится ни в одной стране. И что страна, которая это сделала, не останется безнаказанной подчеркнул Галущенко на встрече с послами ЕС в МАГАТЕ.

Участники обсудили прецедент незаконной ротации экспертов на ЗАЭС, при этом подчеркивалось, что вопрос недопущения повторения должен быть решен до момента следующей ротации.

Стороны уделили отдельное внимание очередному международному преступлению и акту ядерного терроризма со стороны россии – атаке на новую арку укрытия на Чернобыльской АЭС. В настоящее время защитная функция арки нарушена, что увеличивает риск радиоактивного загрязнения.

Галущенко подчеркнул, что Украина благодарна всем странам ЕС за постоянную поддержку и помощь, но угрозы ядерной безопасности, в частности на ЗАЭС, остаются неизменными.

Напомним

Ранее Герман Галущенко в письме на адрес генерального директора МАГАТЕ Рафаэля Гросси заявил, что ротация экспертов агентства на ЗАЭС невозможна без согласования с украинской властью, так как это нарушает суверенитет и территориальную целостность страны. В письме указано, что Россия намеренно создавала искусственные барьеры для проведения надлежащей ротации экспертов МАГАТЕ и удерживала международных специалистов на территории станции более 80 дней, подвергая их беспрецедентному физиологическому давлению в условиях высоких военных угроз.