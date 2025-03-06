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Треба запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії - Галущенко

Київ • УНН

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Герман Галущенко закликав запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії через загрози ядерній безпеці. Міністр також підняв питання незаконної ротації експертів МАГАТЕ на станції.

Треба запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії - Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко наполягає на тому, що важливо вжити всіх необхідних заходів, щоб запобігти відновленню роботи ЗАЕС під контролем росії. Кожен акт агресії проти енергооб'єктів не повинен залишатися безкарним. Про це повідомило Міністерство енергетики, пише УНН.

Деталі

Міністр нагадав, що цього тижня виповнилось вже три роки окупації найбільшої в Європі атомної станції – Запорізької АЕС. За цей час Україна зіткнулася з безпрецедентними викликами щодо ядерної та радіаційної безпеки в історії.

Ми повинні гарантувати, що прецедент захоплення та незаконного утримання атомної станції ніколи не повториться в жодній країні. І що країна, яка це зробила, не залишиться безкарною

наголосив Галущенко на зустрічі з послами ЄС у МАГАТЕ.

Учасники обговорили прецедент незаконної ротації експертів на ЗАЕС, й при цьому наголошувалось, що питання недопущення повторення має бути вирішено до моменту наступної ротації.

Сторони приділили окрему увагу черговому міжнародному злочину і акту ядерного тероризму з боку росії – атаці на нову арку укриття на Чорнобильській АЕС. Наразі захисна функція арки порушена, що збільшує ризик радіоактивного забруднення.

Галущенко підкреслив, що Україна вдячна всім країнам ЄС за постійну підтримку та допомогу, але загрози ядерній безпеці, зокрема на ЗАЕС, залишаються незмінними.

Нагадаємо

Раніше Герман Галущенк в листі на адресу генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі заявив, що ротація експертів агентства на ЗАЕС неможлива без погодження з українською владою, адже це порушує суверенітет і територіальну цілісність країни. У листі зазначено, що росія навмисно створювала штучні бар’єри для проведення належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних фахівців на території станції більше 80 днів, піддаючи їх безпрецедентному фізіологічному тиску в умовах високих військових загроз.

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