Немецкие активисты заявили о победе в деле против X Маска

Берлинский окружной суд, 7 февраля, вынес постановление, согласно которому платформа социальных сетей Илона Маска X должна обнародовать данные, которые позволит отслеживать распространение в сети информации, которая может повлиять на результаты выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на активистов, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что суд вынес свое решение в ответ на срочное заявление, поданное ранее на этой неделе двумя группами по защите гражданских прав, которые заявили, что им нужны данные, которые позволят им отслеживать дезинформацию в преддверии национальных выборов в Германии 23 февраля.

Суд обязал Х предоставить доступ ко всей публичной информации о Х, чтобы можно было исследовать, имеет ли место влияние на выборы, - говорится в заявлении German Society for Civil Rights (GFF), которое объявило о решении суда.

Как утверждали GFF и Democracy Reporting International, согласно европейскому законодательству, X обязана предоставлять доступ к информации, которую можно легко исследовать и сопоставить, например, охват постов, количество распространений и предпочтений - информации, которую теоретически можно получить путем кропотливой работы с тысячами постов, но на практике невозможно получить.

Постановление обязывает Х сделать эти данные доступными отныне и вскоре после выборов.

Распространение ложной информации и дезинформации о X вызывает особый интерес ввиду того, что его владелец поддерживает ультраправую "Альтернативу для Германии" ("АдГ"), которая занимает второе место в опросах после консерваторов.

Напомним

Две правозащитные организации подали иск против X в берлинском суде из-за непредоставления доступа к данным о дезинформации. Активисты утверждают, что платформа нарушает законодательство ЕС в преддверии немецких выборов.

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