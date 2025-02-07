Німецькі активісти заявили про перемогу у справі проти X Маска

Берлінський окружний суд, 7 лютого, виніс постанову, згідно якої платформа соціальних мереж Ілона Маска X повинна оприлюднити дані, які дозволить відстежувати поширення в мережі інформації, що може вплинути на результати виборів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на активістів, пише УНН.

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Зазначається, що суд виніс своє рішення у відповідь на термінову заяву, подану раніше цього тижня двома групами з захисту громадянських прав, які заявили, що їм потрібні дані, які дозволять їм відстежувати дезінформацію напередодні національних виборів у Німеччині 23 лютого.

Суд зобов'язав Х надати доступ до всієї публічної інформації про Х, щоб можна було дослідити, чи має місце вплив на вибори, - йдеться в заяві German Society for Civil Rights (GFF), яке оголосило про рішення суду.

Як стверджували GFF та Democracy Reporting International, згідно з європейським законодавством, X зобов'язана надавати доступ до інформації, яку можна легко дослідити та зіставити, наприклад, охоплення постів, кількість поширень та вподобань - інформації, яку теоретично можна отримати шляхом кропіткої роботи з тисячами постів, але на практиці неможливо отримати.

Постанова зобов'язує Х зробити ці дані доступними відтепер і незабаром після виборів.

Поширення неправдивої інформації та дезінформації про X викликає особливий інтерес з огляду на те, що його власник підтримує ультраправу "Альтернативу для Німеччини" ("АдН"), яка посідає друге місце в опитуваннях після консерваторів.

Нагадаємо

Дві правозахисні організації подали позов проти X у берлінському суді через ненадання доступу до даних про дезінформацію. Активісти стверджують, що платформа порушує законодавство ЄС напередодні німецьких виборів.

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