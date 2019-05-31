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Непогода на западе Украины ухудшилась: подтоплены 178 дворов и 55 жилых домов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Вследствие интенсивных осадков, которые недавно обрушились на запад Украины, непогода в регионах ухудшилась. Как следствие, подтопления 168 дворов, 53 жилых дома и 81 приусадебный участок в Ивано-Франковской области и 2 жилых домов, 10 дворов и 50 приусадебных участков во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

“29 — 30 мая в результате интенсивных осадков в виде дождя произошло поднятие уровня воды в реках, в результате чего в зону подтопления попали 53 жилых дома, 168 домохозяйств и 81 приусадебный участок в 17 населенных пунктах области. Осадки прекратились”, — сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.

С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 180 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 90 человек (из них 14 детей) и 10 автомобилей, из подтоплены участки дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано более 48 тыс. 919 м куб. воды.

30 мая совершено 17 выездов для откачки воды и оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 14 человек (из них 2 детей).

Вчера УНН сообщал, что количество подтопленных хозяйств была меньше, и составляла 19 домохозяйств в четырех населенных пунктах области.

Во Львовской области ситуация ухудшилась вследствие перелива воды через дамбу пруда.

“30 мая в связи с интенсивными осадками в виде дождя в г. Ходоров Жидачевского района произошел перелив воды через дамбу пруда, в результате чего подтоплены 2 жилых дома, 10 дворов и 50 приусадебных участков. Осадки прекратились”, — сообщили в ведомстве о ситуации во Львовской области.

Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и во Львовской области.

Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления.

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