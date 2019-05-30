Негода на заході України погіршилась: підтоплено 19 дворів та 30 га угідь

"29 травня внаслідок інтенсивних опадів у вигляді дощу, залишаються підтопленими 19 дворогосподарств у 4 населених пунктах Калуського району (м. Калуш, сіл Перевозець, Підмихайля та Студінка)“,- повідомили у відомстві про ситуацію в Івано-Франківській області.

Вчора УНН повідомляв, що кількість підтоплених господарств була меншою, та становила 7 дворогосподарств у двох населених пунктах області.

З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 163 виїзди для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 41 тис. 797 м3 води. 29 травня для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 16 чол. о/с, 5 мотопомпи та 5 од. техніки.

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Що стосується Закарпаття, то підтоплень житлових будинків наразі немає, як і підвалів будинків і дворів.

“Залишаються підтопленими 30 га (угідь — ред.)”, — повідомили рятувальники про ситуацію у Закарпатській області.

Загалом відкачано 32 тис. 503 м3 води.

Рівень води поступово спадає як в Івано-Франківській, так і у Закарпатській області.

Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.

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