Загроза підтоплень на заході України зберігається через зливи
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Через зливи очікується продовження підвищення рівнів води на річках на заході України, з можливими підтопленнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з очікуваними дощами та зливами 29-31 травня очікується (продовжується) підйом рiвнiв води над рiвнями на річках", - вказали у відомстві.
Так, підвищення рівнів води очікується на річках:
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- Закарпаття на 0,3-1,0 м, (у нижній течiї річки Боржава на 0,2-0,5 м, що зумовить ускладнення гідрологічної ситуації);
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- басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська областей) на 0,5-1,5 м, мiсцями на окремих дiлянках до 2 м, мiсцями початковий вихiд води на заплаву;
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- басейнiв Прута та Сiрету на 0,3-1,0 м, без загрози негативних наслідків;
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- на рiчках басейну Прип’яті на 0,1-0,5 м, зберігається можливість подальшого затоплення заплав, с/г угідь; у Любешiвському р-ні Волинської області - початкового затоплення господарських споруд у низці сільських населених пунктів.
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При сильних зливах у Карпатському регіоні можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. В Карпатах зберігається загроза утворення локальних селевих потокiв, додали у ДСНС.
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