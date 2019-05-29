Українців попередили про "жовтий" рівень небезпеки через грози
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На заході України у середу, 29 травня, очікується погіршення погодних умов - з грозовими дощами, градом та шквалами. Про це попередили у прес-службі ДСНС, передає УНН.
"За даними Укргідрометцентру, 29 травня в західній частині країни грози, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - вказали рятувальники.
Нагадаємо, в Україні 29 травня дощитиме на заході України, на решті території - без опадів. Повітря вдень місцями прогріється до 32 градусів тепла.