Украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. На западе Украины в среду, 29 мая, ожидается ухудшение погодных условий - с грозовыми дождями, градом и шквалами. Об этом предупредили в пресс-службе ГСЧС, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 29 мая в западной части страны грозы, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - указали спасатели.
Напомним, в Украине 29 мая дожди на западе Украины, на остальной территории - без осадков. Воздух днем местами прогреется до 32 градусов тепла.