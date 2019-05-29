Сьогодні по Україні до 32 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. В Україні у середу, 29 травня, дощитиме на заході України, на решті території - без опадів. Повітря вдень місцями прогріється до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"29 травня у західній частині хмарна погода; грозові дощі, місцями значні дощі, подекуди град та шквали 15-20 м/с", - вказали синоптики.
Температура на заході країни вночі 12-15°, вдень 18-23°.
"На решті території мінлива хмарність; без опадів; вітер південно-східний, 7-12 м/с", - додали синоптики.
Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°, у південних та східних областях місцями 30-32°.
Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на перші дні літа.