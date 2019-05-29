Сегодня по Украине до 32 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Украине в среду, 29 мая, пройдут дожди на западе Украины, на остальной территории - без осадков. Воздух днем местами прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"29 мая в западной части облачная погода; грозовые дожди, местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с", - указали синоптики.
Температура на западе страны ночью 12-15°, днем 18-23°.
"На остальной территории переменная облачность; без осадков; ветер юго-восточный, 7-12 м/с", - добавили синоптики.
Температура ночью 13-18°, днем 24-29°, в южных и восточных областях местами 30-32°.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на первые дни лета.