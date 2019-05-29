Сегодня по Украине до 32 градусов тепла

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Украине в среду, 29 мая, пройдут дожди на западе Украины, на остальной территории - без осадков. Воздух днем местами прогреется до 32 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.