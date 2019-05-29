Угроза подтоплений на западе Украины сохраняется из-за ливней
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за ливней ожидается продолжение повышения уровней воды на реках на западе Украины, с возможными подтоплениями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По данным Укргидрометцентра, в связи с ожидаемыми дождями и ливнями 29-31 мая ожидается (продолжается) подъем уровней воды над уровнями на реках", - указали в ведомстве.
Так, повышение уровня воды ожидается на реках:
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- Закарпатья на 0,3-1,0 м, (в нижней течения реки Боржава на 0,2-0,5 м, что приведет к осложнениям гидрологической ситуации);
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- бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,5-1,5 м, местами на отдельных участках до 2 м, местами начальный выход воды на пойму;
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- бассейнов Прута и Сирет на 0,3-1,0 м, без угрозы негативных последствий;
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- на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м, сохраняется возможность дальнейшего затопления пойм, с/х угодий; в Любешевском р-не Волынской области - начального затопления хозяйственных сооружений в ряде сельских населенных пунктов.
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При сильных ливнях в Карпатском регионе возможно формирование значительного местного и склонного стока. В Карпатах сохраняется угроза образования локальных селевых потоков, добавили в ГСЧС.
Напомним, украинцев предупредили о "желтем" уровне опасности из-за грозы.