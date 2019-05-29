Негода на заході України: досі підтоплено 7 дворів та 30 га угідь
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Через проливні дощі, які нещодавно обрушилися на захід України, досі підтоплено 7 дворів на Прикарпатті, 30 га сільськогосподарських угідь на Закарпатті. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу ДСНС України.
"Станом на 7 год. 29 травня залишаються підтопленими 7 дворогосподарств у 2 населених пунктах області (м. Калуш та с. Перевозець Калушського району)“,- повідомили у відомстві про ситуацію в Івано-Франківській області.
З початку робіт підрозділами ДСНС здійснено 157 виїздів для надання допомоги населенню, під час яких евакуйовано 76 осіб (з них 12 дітей) та 10 автомобілів, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб (з них 63 дитини), відкачано 40 тис. 956 м3 води. 28 травня для відкачування води та надання допомоги населенню від ДСНС залучалося 23 чол. о/с, 3 мотопомпи та 7 од. техніки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Закарпатській ОДА назвали необхідну суму для ліквідації наслідків паводку
Що стосується Закарпаття, то підтоплень житлових будинків наразі немає, як і підвалів будинків і дворів.
“Залишаються підтопленими 30 га (угідь — ред.)”, — повідомили рятувальники про ситуацію у Закарпатській області, уточнивши, що підтоплень пасовищ на сьогодні немає.
Загалом відкачано 32 тис. 215 м3 води.
Рівень води поступово спадає як в Івано-Франківській, так і у Закарпатській області.
Як повідомляв УНН, в уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення.