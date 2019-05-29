Непогода на западе Украины: до сих пор подтоплены 7 дворов и 30 га угодий
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Из-за проливных дождей, которые недавно обрушились на запад Украины, до сих пор подтоплены 7 дворов на Прикарпатье, 30 га сельскохозяйственных угодий на Закарпатье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"По состоянию на 7 ч. 29 мая остаются подтопленными 7 домохозяйств в 2 населенных пунктах области (г. Калуш и с. Перевозец Калушского района)", - сообщили в ведомстве о ситуации в Ивано-Франковской области.
С начала работ подразделениями ГСЧС осуществлено 157 выездов для оказания помощи населению, во время которых эвакуированы 76 человек (из них 12 детей) и 10 автомобилей, из подтопленых участков дорог перевезено 586 человек (из них 63 ребенка), откачано 40 тыс. 956 м3 воды. 28 мая для откачки воды и оказания помощи населению от ГСЧС привлекалось 23 чел. в/с, 3 мотопомпы и 7 ед. техники.
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Что касается Закарпатья, то подтоплений жилых домов пока нет, как и подвалов домов и дворов.
"Остаются подтопленными 30 га (угодий - ред.)", - сообщили спасатели о ситуации в Закарпатской области, уточнив, что подтоплений пастбищ на сегодня нет.
В общем откачан 32 тыс. 215 м3 воды.
Уровень воды постепенно спадает как в Ивано-Франковской, так и в Закарпатской области.
Как сообщал УНН, в правительстве дали задание главам двух ОГА из-за подтопления.