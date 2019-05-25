В уряді дали завдання головам двох ОДА через підтоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Голови ОДА у постраждалих від підтоплення Івано-Франківській та Закарпатській областях мають допомогти населенню, забезпечити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, невідкладно визначити розмір збитків. Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко за підсумками засідання штабу ДСНС щодо підтоплення західних областей України, передає УНН.
"За результатами засідання: голови Івано-Франківської та Закарпатської ОДА у першу чергу мають допомогти населенню, зокрема людям похилого віку, з інвалідністю, соціально вразливим верствам населення", - написав він у Twitter.
Також, з його слів, посадовцям потрібно забезпечити:
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- аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи у житлових будинках, транспортної мережі, мостів, систем енерго-, газо- та водопостачання тощо;
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- недопущення відключення об’єктів життєзабезпечення,проведення робіт з дезінфекції;
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- невідкладно визначити розмір збитків.
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Нагадаємо, у Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає.