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Підтоплення на заході України: рівень води поступово спадає

Підтоплення на заході України: рівень води поступово спадає

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 травня. УНН. У Закарпатті та Прикарпатті, які були підтоплені через зливи, рівень води поступово спадає. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"Рівень води поступово спадає", - вказали у ДСНС, говорячи про ситуацію в Івано-Франківській та Закарпатській областях.

Як вказали у відомстві, в Івано-Франківській області підтоплень житлових будинків немає. Залишаються підтопленими 27 дворогосподарств в 5 населених пунктах області - Калушський район (м. Калуш, с. Перевозець), Городенківський район (с. Топорівці), Надвірнянський район (с. Пнів), Рогатинський район (смт. Букачівці).

За час надання допомоги працівниками ДСНС на Прикарпатті евакуйовано 76 осіб, з них 12 дітей, та 10 автомобілів, відкачано 30 тис. 70 куб. м води, через підтоплені ділянки доріг перевезено 586 осіб, з них 63 дитини.

У Закарпатській області, як вказано, також немає підтоплень житлових будинків, залишаються підтопленими 90 підвальних приміщення житлових будинків, 153 дворогосподарств, 492 га сільськогосподарських угідь, 52 га пасовищ.

На Закарпатті з початку робіт ДСНС відкачано 31 тис. 400 куб. м води.

Нагадаємо, через негоду на заході України пошкоджено майже 100 мостів.

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