Подтопление на западе Украины: уровень воды постепенно спадает
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. На Закарпатье и Прикарпатье, которые были подтоплены из-за ливней, уровень воды постепенно спадает. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Уровень воды постепенно спадает", - указали в ГСЧС, говоря о ситуации в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
Как указали в ведомстве, в Ивано-Франковской области подтоплений жилых домов нет. Остаются подтопленными 27 дворов в 5 населенных пунктах области - Калушский район (г. Калуш, с. Перевозец), Городенковский район (с. Топоровцы), Надворнянский район (с. Пнев), Рогатинский район (с. Букачевцы).
За время оказания помощи работниками ГСЧС на Прикарпатье эвакуированы 76 человек, из них 12 детей, и 10 автомобилей, откачано 30 тыс. 70 куб. м воды, через подтопленные участки дорог перевезено 586 человек, из них 63 ребенка.
В Закарпатской области, как указано, также нет подтоплений жилых домов, остаются подтопленными 90 подвальных помещений жилых домов, 153 дворов, 492 га сельскохозяйственных угодий, 52 га пастбищ.
На Закарпатье с начала работ ГСЧС откачано 31 тыс. 400 куб. м воды.
Напомним, из-за непогоды на западе Украины повреждены почти 100 мостов.