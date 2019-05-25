Через негоду на заході України пошкоджено майже 100 мостів

КИЇВ. 25 травня. УНН. Внаслідок негоди на території Закарпаття і Прикарпаття залишаються підтопленими 180 дворогосподарств, пошкоджено 98 автомобільних мостів і пішохідних мостових переходів, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг. Про це сьогодні під час позачергового засідання штабу ДСНС щодо підтоплення західних областей України повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, передає кореспондент УНН.