Через негоду на заході України пошкоджено майже 100 мостів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Внаслідок негоди на території Закарпаття і Прикарпаття залишаються підтопленими 180 дворогосподарств, пошкоджено 98 автомобільних мостів і пішохідних мостових переходів, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг. Про це сьогодні під час позачергового засідання штабу ДСНС щодо підтоплення західних областей України повідомив перший заступник голови ДСНС Олег Мельчуцький, передає кореспондент УНН.
"У Закарпатській області залишаються підтопленими 153 дворогосподарств, 90 підвальних приміщень та 492 га сільгоспугідь та 52 га пасовищ. В Івано-Франківській області ще підтоплено 27 дворогосподарств", - розповів він.
Мельчуцький також поінформував про те, що протягом останнього тижня внаслідок несприятливих погодних умов, сильних дощів, поривів вітру, гроз на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей частково підтоплено 1 тис. 968 будинків, понад 7 тис. 316 дворогосподарств, 8 тис. 800 га сільгоспугідь та до 162 населених пунктів.
"Пошкоджено 98 автомобільних мостів і пішохідних мостових переходів, розмито близько 100 км покриття автомобільних доріг", - додав він.
За даними Мельчуцького, для ліквідації наслідків негоди у західних областях залучалося 1 тис. 420 осіб та 340 одиниць техніки.
Нагадаємо, негода в Україні залишила без світла майже 70 міст і сіл.